"Безхребетна Рада може показати свою суб'єктність": політолог Бобиренко про голосування за новий законопроєкт про НАБУ і САП

Таку думку висловив політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

"Я сподіваюся, що в останню ніч вони правки не внесуть, тому що це ще більше вдарило б по Зеленському. Але цей законопроєкт - просто скасуйте ті положення, що ви голосували 22-го числа, тепер 31-го скасуйте. Но ми ж не іщем легких путей", - сказав він.

На думку Бобиренка, Зеленський хоче довести, що це все-таки потрібний законопроєкт.

"Що там не все так було однозначно, таким от нехитрим способом. Наскільки мені відомо, сам законопроєкт розроблявся в НАБУ і САП, тобто вони зацікавлені", - зазначив політолог.

Він додав, що якщо ніяких правок не буде, то він наче може заспокоїти всіх.

"Але, є одне "але": а як буде голосувати Юля Володимирівна? Вона 16 голосів дала минулого тижня, коли вона сказала, що це ж найщасливіший день в її житті. А як будуть голосувати оцей "майбах" Палиці, група "Довіра"? А це теж там близько 30 людей всього, дали 27 голосів. А як же ж так - це ж теж був ваш щасливий день, бо ви боїтесь теж усього такого. І щоб не вийшло так, знаєте, кумедна іронія долі, - або не приймуть тепер закон, і кумедність буде в тому, що безсуб'єктний, безхребетний парламент в найнепотрібніший момент покаже свою якби суб'єктність", - підсумував Бобиренко.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фракції "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.