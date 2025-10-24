"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду

Про це вона написала у telegram-каналі.

"Сьогодні рівно 100 днів роботи нашої урядової команди. Ми сфокусовані на ключовому: безпека й оборона, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів", - йдеться у повідомленні.

Оборона та безпека

Свириденко зазначила, що Україна нарощує обсяги виробництва зброї та узгоджує дії з партнерами для забезпечення армії всім необхідним.

Також сьогодні уряд ухвалив рішення про запровадження систему обліку військовослужбовців "Імпульс" та електронні ТЦК, аби осучаснити Сили оборони.

Цифровізація сервісів

Прем’єр-міністерка зазначила, що відбувається цифровізація сервісів для полегшення взаємодії громадян із державою, зокрема е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Наразі команда працює над розширенням переліку інших сервісів, які будуть доступні у застосунку "Дія".

"Також сьогодні запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про.", - додала вона.

Підтримка прифронтових регіонів

Свириденко підкреслила, що уряд посилює підтримку прифронтових територій. Зокрема підвищено зарплати лікарям і доплати вчителям, запроваджено безплатне харчування для учнів 1–11 класів та забезпечено 100% бронювання для працівників підприємств у громадах, де ведуться бойові дії.

"Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада", - додала вона.

Економічна та соціальна стабільність

Уряд представив у парламенті проєкт державного бюджету на 2026 рік, який включає нові ініціативи, зокрема програму чекапів для людей старше 40 років і збільшення оплати праці педагогів.

"Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики "Зроблено в Україні", - додала премʼєрка.

Енергетична безпека

Урядова команда працює над зміцненням енергетичної безпеки - посилює захист критичної інфраструктури, створює резерви й співпрацює з обласними адміністраціями, громадами та іноземними партнерами.

Міжнародна робота

Свириденко зазначила, що спільно зі США було запущено Фонд відбудови, який уже отримав перші внески на суму $150 млн.

Також "у рекордні терміни" завершено скринінг законодавства, і Україна готується до початку переговорів про вступ до ЄС.

"Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта", - поінформувала премʼєр-міністерка.

Вона підкреслила, що Україна залучила $12,5 млрд від партнерів для підтримки держбюджету, з них $9,4 млрд за механізмом ERA loan i $3,05 млрд — через Ukraine Facility.

"Усе це — згідно з Програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення. Дякую команді Уряду, Силам Оборони і всім, хто працює та дозволяє підтримувати життя держави", - наголосила Свириденко.