Державою не дотримуються гарантовані Конституцією права громадян: адвокатка Пушина про справу Жеваго

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, ми сьогодні можемо констатувати, що нашою державою не дотримуються права громадян України, які гарантовані Конституцією та іншими законами. Дуже яскраво ми це можемо побачити на кейсі пана Костянтина Жеваго. Тому що ми тут зіткнулися зі всіма порушеннями, які взагалі можуть бути. Тобто це і відсутність доступу до правосуддя, і довгострокові кримінальні впровадження, які не розслідуються, штучно створюються щодо пана Жеваго", - зауважила адвокатка.

За її словами, в рамках цих кримінальних впроваджень вже є рішення Європейського суду з прав людини, який вказав, що держава Україна порушує права наших громадян. Також є рішення Верховного Суду Франції, який підтвердив неможливість екстрадиції Жеваго у зв'язку з тим, що в Україні пан Костянтин не може отримати в Україні справедливого рішення суду.

"Маємо дуже багато порушень в рамках цих кримінальних впроваджень. І хотілось би зазначити, що ми стикнулися з тим, що наша система застосовує всі можливості, які вказують, мабуть, що це опробовування порушень прав людини. Бо у цьому кейсі ми бачимо такі застави, які взагалі нереальні. Тобто люди, які працюють все життя, не можуть внести відповідні застави. Ми вважаємо, що кримінальні впровадження штучно створенні, також порушуються права нашого клієнта. Це є яскравим кейсом, який підтверджує стан справ з правами людини в нашій країні", - резюмувала Наталія Пушина.

Що передувало

Жеваго сказав: "Слідчі та прокурори ладні ніколи не закривати справу банку "Фінанси та Кредит", аби я залишався в розшуку".

Досудове розслідування у провадженні про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит" розглядається понад 4 роки. Захисники Костянтина Жеваго продовжують звертати увагу на неодноразові порушення законодавства України та громадянських прав їхнього клієнта.

10 листопада Верховний суд Франції у місті Париж після детального аналізу всіх поданих матеріалів, урахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго і відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію.

Підприємець та меценат Костянтин Жеваго зазначив, що Верховний Суд Франції підтвердив, що в сьогоднішній політичній ситуації в Україні належного судового захисту та й взагалі правосуддя він не отримає по своїй справі.

Адвокати Костянтина Жеваго, які вже не раз повідомляли про порушення громадянських прав їхнього клієнта та ненадання матеріалів справи для ознайомлення захисникам, також наголошують на процесуальних порушеннях під час досудового розслідування у справі про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".