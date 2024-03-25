Food Train Говарда Баффета за три дні приготував для знеструмленого Харкова майже 15 тис. порцій обідів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

До цього кілька тижнів у поїзді готували гарячі обіди для жителів деокупованої Ізюмщини.

"Обідами пригощали терцентр соцдопомоги, медиків, поліцейських та усіх охочих жителів району", - написав чиновник.

Після знеструмлення Харкова внаслідок дій окупантів команда Food Train перемістилася до обласного центру.

"За три дні приготувала для пацієнтів лікарень і переселенців у гуртожитках майже 15 тисяч порцій обідів", - написав Синєгубов.

Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, "потяг-кухню" запустили торік. Проєкт не має аналогів у світі.

Food Train містить вагон-генератор, вагон-холодильник із морозильною камерою, вагон із холодною кухнею, вагон гарячої кухні, вагон для персоналу та багажний вагон. Потяг може працювати автономно 5-7 днів та виробляти близько 10 тисяч порцій їжі на день. Поїзд може готувати різноманітні страви (супи, каші, салати, мʼясо) і використовувати спеціальні термобокси для легкого доставлення готових ланчбоксів з їжею до споживачів.