Food Train Говарда Баффета за три дні приготував для знеструмленого Харкова майже 15 тис. порцій обідів
Проєкт Food Train, започаткований американським філантропом Говардом Баффетом, за три дні приготував для знеструмленого Харкова майже 15 тис. порцій гарячих обідів
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
До цього кілька тижнів у поїзді готували гарячі обіди для жителів деокупованої Ізюмщини.
"Обідами пригощали терцентр соцдопомоги, медиків, поліцейських та усіх охочих жителів району", - написав чиновник.
Після знеструмлення Харкова внаслідок дій окупантів команда Food Train перемістилася до обласного центру.
"За три дні приготувала для пацієнтів лікарень і переселенців у гуртожитках майже 15 тисяч порцій обідів", - написав Синєгубов.
Фото: t.me/synegubov
Нагадаємо, "потяг-кухню" запустили торік. Проєкт не має аналогів у світі.
Food Train містить вагон-генератор, вагон-холодильник із морозильною камерою, вагон із холодною кухнею, вагон гарячої кухні, вагон для персоналу та багажний вагон. Потяг може працювати автономно 5-7 днів та виробляти близько 10 тисяч порцій їжі на день. Поїзд може готувати різноманітні страви (супи, каші, салати, мʼясо) і використовувати спеціальні термобокси для легкого доставлення готових ланчбоксів з їжею до споживачів.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.
- Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.
- Проте 25 березня у Харкові вдалося запустити метро. До цього воно працювало лише як укриття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.41
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе