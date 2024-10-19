Голки у м'ясі для ЗСУ: Держоператор тилу пообіцяв розслідування

Про це повідомив член Громадської антикорупційної ради при МО Геннадій Кривошея.

Він опублікував фото голки, що знаходилась у м'ясі, і зазначив, що наразі вся продукція готується до повернення. Кривошея звернувся до Державного оператора тилу (DOT) з проханням вжити відповідних заходів реагування та переглянути контракт з постачальником.

У коментарях до допису Кривошеї у фейсбуці DOT зазначив, що дана ситуація стала можливою через те, що наразі в описах до товарів, за якими здійснюється закупівля, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м’ясі. Також держоператор тилу нагадав, що раніше вже ініціювали ці зміни та направляли напрацювання до ГУР СМЗ.

"Щодо цього випадку. Буде проведено розслідування. Всю партію відізвали. Також контрактом передбачені штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута", - заявили в DOT.

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Журналістка і членкиня Громадської антикорупційної ради (ГАС) при МО Тетяна Ніколаєнко зазначила, що постачальником м’яса, у якому знайшли голки, є підприємство "Міт Пром".

За даними YouControl, львівське "Міт Пром" займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та виробництвом м’яса. Власницею фірми є Ольга Михайлова, а правонаступником підприємства є "Укр Агро Міт" у Раві-Руській, яким володіє Ігор Кременець.

Кривошея уточнив, чи можливо розірвати з постачальником договір або заборонити йому постачати продукцію до ЗСУ.

На це DOT навів приклад ситуації, яка сталася нещодавно, коли було допущено постачання неякісних консервів військовим постачальником.

"До постачальника "Трейд Граніт Інвест" було застосовано оперативно-господарські санкції у звʼязку з вчиненням недоброчесних дій, а саме - використання анульованого протоколу якості. У випадку поставки неякісної продукції постачальник зобовʼязаний замінити партію протягом 48 годин та на нього накладається штраф у розмірі 20% від вартості відізваної партії", - пояснили у DOT.

7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.

Пізніше у Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ.

Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів одним із постачальників харчових продуктів для армії.

У середу, 16 жовтня, стало відомо, що Державний оператор тилу зупиняє співпрацю з постачальником для ЗСУ консервів.



