Голова БЕБ Цивінський пройшов перевірку на поліграфі й розповів про результати

Про це він розповів "Суспільному".

"Перевірка була проведена на високому професійному рівні. Спеціаліст виконав необхідні умови. Оскільки я сам поліграфолог, я добре знаю, як це має відбуватися. Можу констатувати, що все відбувалося так, як воно і повинно бути, відповідно до кращих світових практик", - сказав Цивінський.

Цивінський підтвердив, що під час перевірки на поліграфі йому ставили запитання, зокрема щодо російського громадянства його батька та можливих зв’язків із ворогом. За його словами, ці питання були з’ясовані, і після перевірки жодних претензій до нього не залишилось.

Він також підкреслив, що проходження поліграфа було його власною ініціативою, щоб усунути будь-які сумніви, які могли б зашкодити в майбутньому.

Що передувало

Конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто".

Однак кандидатуру Цивінського не підтримав Кабмін — причиною стала наявність даних Служби безпеки України, що стосуються питань національної безпеки, у т. ч. родинних зв’язків із громадянами Росії. Сам Цивінський підтвердив, що всі необхідні перевірки пройшов, але не отримав жодного офіційного пояснення або документів щодо причин відмови.

Уряд ухвалив рішення повторно запросити до подання не більше двох кандидатів, які відповідатимуть усім установленим вимогам, включно з так званими безпековими критеріями, хоча такі критерії прямо не передбачені законом про БЕБ.

Проте конкурсна комісія вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, та не має можливості повторного розгляду — закон цього не передбачає.

24 липня документи на призначення Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, повторно внесли до Кабміну.

Тим часом у Єврокомісії вимагали від Києва якнайшвидше призначити керівника БЕБ відповідно до закону, наголосивши, що реформа БЕБ – частина ширших зобов'язань у процесі вступу до ЄС.

Проте 30 липня Кабмін вдруге не призначив директором БЕБ детектива НАБУ Цивінського. Відповідно до угоди з МВФ уряд мав зробити це до кінця липня.

1 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з кандидатом на посаду директора БЕБ. Вони домовилися, що Цивінський пройде перевірку на поліграфі.

6 серпня уряд призначив Цивінського директором БЕБ.