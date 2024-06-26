Графіки відключень світла 27 червня діятимуть протягом усієї доби

Про це повідомляє ДТЕК та Укренерго.

В Укренерго зазначили, що найбільший обсяг обмежень діятиме з 17:00 до 23:00.

"27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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