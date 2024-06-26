Графіки відключень світла 27 червня діятимуть протягом усієї доби
У четвер, 27 червня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК та Укренерго.
В Укренерго зазначили, що найбільший обсяг обмежень діятиме з 17:00 до 23:00.
"27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
- 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія.
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