Кількість відмов при перетині кордону через відсутність військово-облікового документа зменшилася, - ДПСУ

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна.

Він вказав, коли для чоловіків при перетині кордону почали діяти 17 липня додаткові умови щодо наявності військово-облікового документа, було зафіксовано 87 відмов.

За його словами, надалі така статистика зменшилася й "тримається на рівні 20-30 осіб".

"Ті категорії чоловіків, які й до цього мали право на перетин кордону, – хтось приїхав на кордон просто забувши свій військово-обліковий документ, хтось дійсно його не мав. Але в подальші дні кількість відмов через відсутність військово-облікового документа значно зменшилася й останніми днями тримається на рівні 20-30 осіб", – зазначив Демченко.

Речник підсумував, у період з 17 по 24 липня на державному короні відмовили в перетині 1,3 тис. осіб, 317 з яких через відсутність військово-облікового документа.

Також Демченко розповів, що на кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями.