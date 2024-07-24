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Кількість відмов при перетині кордону через відсутність військово-облікового документа зменшилася, - ДПСУ

Дар'я Куркіна
24 липня, 2024 середа
14:14
Суспільство прикордонний контроль, перетин кордону

У ДПСУ заявили, що кількість відмов при перетині кордону громадян через відсутність військово-облікового документа зменшилась і становить 20-30 осіб, коли раніше - 87

Зміст

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в Медіацентрі Україна.

Він вказав, коли для чоловіків при перетині кордону почали діяти 17 липня додаткові умови щодо наявності військово-облікового документа, було зафіксовано 87 відмов.

За його словами, надалі така статистика зменшилася й "тримається на рівні 20-30 осіб".

"Ті категорії чоловіків, які й до цього мали право на перетин кордону, – хтось приїхав на кордон просто забувши свій військово-обліковий документ, хтось дійсно його не мав. Але в подальші дні кількість відмов через відсутність військово-облікового документа значно зменшилася й останніми днями тримається на рівні 20-30 осіб", – зазначив Демченко.

Речник підсумував, у період з 17 по 24 липня на державному короні відмовили в перетині 1,3 тис. осіб, 317 з яких через відсутність військово-облікового документа.

Також Демченко розповів, що на кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями.

  • Раніше стало відомо, що з 17 липня, прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікових документів у військовозобов'язаних чоловіків. Також повідомлялось, що з 17 липня 2024 року центри надання адміністративних послуг не будуть більше оновлювати військово-облікові дані.

Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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