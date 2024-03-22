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Кличко розповів, скільки Київ планує витратити на ремонт тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська"

22 березня, 2024 п'ятниця
06:26
Суспільство метро

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця витратила близько 400 млн грн на ремонт тунелю між станціями метро "Либідська" та "Деміївська"

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що 400 млн грн виділили на підготовчі роботи, риття котловану та заміну проблемної ділянки тунелю. 

"20 березня Кличко оглянув майданчик біля станції "Деміївська", де продовжується розробка ґрунту в котловані. У самому тунелі підземки, де знайшли тріщину, тривають роботи з укріплення", - йдеться у повідомленні.

Натомість рух синьою гілкою метро планують відновити до кінця літа 2024 року.

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8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.

З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками науковців причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

Уже у лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа.

2 березня Віталій Кличко запевнив, що загрози затоплення столичного метрополітену наразі немає.

Теги:
Віталій Кличко
новини Києва
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