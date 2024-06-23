Коли не буде світла 24 червня: інформація від Укренерго

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що у причною є зокрема ускладнена ситуація в енергосистемі через масовані російські атаки.

"24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян", - йдеться у повідомленні.

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