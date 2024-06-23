Коли не буде світла 24 червня: інформація від Укренерго
У понеділок, 24 червня, графіки вимкнення електроенергії в Україні діятимуть протягом усієї доби. У вечірні години обсяг обмежень збільшать
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що у причною є зокрема ускладнена ситуація в енергосистемі через масовані російські атаки.
"24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян", - йдеться у повідомленні.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
- 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія.
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