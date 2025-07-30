Ми на порожньому місці створюємо проблеми, а потім героїчно долаємо їх: юрист Магера про скандал із НАБУ та САП

Про це сказав юрист, експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Коли був ухвалений законопроєкт №12414, який потім став №4555, громадськість, зокрема аналітичні центри та громадські організації, відреагували на це відразу.

Хочу нагадати, що одразу після цього була заява й Реанімаційного пакета реформ - це об'єднання різних громадських організацій. Центр політико-правових реформ також висловив свою позицію. Ми звернули увагу на те, що цей закон суттєво обмежує автономію двох антикорупційних державних органів - НАБУ і САП. Це - перший момент.

Другий момент - це те, що підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без судового рішення протиправно та неконституційно розширюються.

Саме на ці моменти ми звернули увагу та висловили своє невдоволення. Наше бачення полягало в тому, що ці недоліки слід виправляти у законодавчому порядку", - зауважив Магера.

За словами експерта Центру політико-правових реформ, на жаль, президент не застосував вето щодо законопроєкту №12414.

"На мою думку, відповідальність лежить і на парламенті, але президент мав усі можливості зупинити цей процес, повернувши закон до Верховної Ради на повторний розгляд. Він за Конституцією є гарантом. Можливо, у майбутньому слід змінити цю норму, щоб уникнути нерозуміння: чому президент, отримавши закон, за 10–15 хвилин, прочитавши його по діагоналі, одразу підписує, навіть не запитавши висновку - ні в Мін'юсту, ні в будь-якого іншого міністерства чи структури, Уповноваженого з прав людини.

До речі, а в нас є Уповноважений з прав людини? Щось я не помітив його присутності в публічному просторі - адже його не зацікавило те, що в неконституційний спосіб розширюються підстави для обшуку й огляду без судового рішення. У нас є президент, який з мотивів неконституційності повинен ветувати закон і повертати його до Верховної Ради. Тобто ми часто створюємо проблеми на порожньому місці, а потім героїчно долаємо їх", - наголосив Магера.

ЄС попередив Україну, що в разі невідновлення незалежності НАБУ і САП і повного скасування норм законопроєкту №12414 фінансову допомогу буде заморожено.

Передісторія

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.



















