Ми повертаємося до часів, коли дуже багато влади було зосереджено в руках прокурора, - правозахисниця Луньова

Таку думку висловила директорка з адвокації Центру прав людини Альона Луньова в етері Еспресо.

"Більш за все всі переживали і протести, власне, були навколо антикорупційних органів, щоби все було повернуто так, як було до 22 липня. А саме, щоби Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ були незалежні процесуально від Генерального прокурора України. Натомість питання стосовно загалом прокурорського нагляду не були в полі зору уваги протестів, протестувальників і міжнародних партнерів. Але у Генерального прокурора навіть відповідно до законопроєкту поданого президентом, залишиться доволі широке коло повноважень, які стосуються якраз прокурорського нагляду. Тому що фактично зараз прокурори в провадженнях, які займаються загальним криміналом, вони більш незалежні, ніж після прийняття закону 22 липня, коли фактично навіть процесуальні різні вказівки, витребування провадження і так далі, вони тепер будуть за Генеральним прокурором", - сказала вона.

Альона Луньова наголосила, що таким чином Генеральний прокурор посилюється.

"І навіть в одній з публікацій порівняли силу Генерального прокурора зараз з тим, що було під час прокурорства вельми відомого Пшонки. Тобто, коли дуже багато влади було зосереджено в руках прокурора. Ми, на жаль, повертаємося до цих часів. Крім того ці зміни прямо суперечать практиці і рішенню Конституційного Суду України, який, власне, заборонив звільняти прокурорів у зв'язку з реорганізацією певних підрозділів. Тут треба пояснити, що такі так звані кадрові чистки в рядах прокуратури часто відбуваються через ліквідацію певних структурних підрозділів і потім виведенням людей за штат. Зараз їх можна буде просто звільняти. А закон, власне, дав ті повноваження. І, на жаль, президентським законопроєктом ті повноваження не скасовуються", - зауважила вона.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фрації "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.