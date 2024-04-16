На Октоберфесті не дозволять вживання марихуани

Про це пише DW.

Представник мюнхенської міської адміністрації, який відповідає за організацію Октоберфесту, Клеменс Баумгертнер заявив, що Баварія прагне суттєво обмежити застосування нового закону, який легалізував вживання канабісу у Німеччині.

"Канабісу не місце на Терезиному лузі. Таке сімейне свято, як Октоберфест, і споживання конопель для мене несумісне", - сказав директор пивного фестивалю.

Утім, відвідувачів перевіряти не будуть.

У Німеччині з 1 квітня набрав чинності закон, що допускає часткову легалізацію канабісу і марихуани, що отримується з нього. Так, дозволяється для особистого споживання зберігати вдома до 50 грамів, а в громадському місці мати при собі до 25 грамів марихуани чи гашишу.

Баварія збирається застосовувати цей закон із суворими обмеженнями. Баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер погрожує великими штрафами тим, хто його не дотримуватиметься. Для стримувального ефекту баварське міністерство охорони здоров'я опублікувало каталог імовірних грошових покарань: за перевищення дозволеної дози – до 1000 євро за першого порушення, сума вдвічі вища – за повторного. У плани баварського уряду також входить створення зон, вільних від конопель: у так званих пивних садах, на масових народних гуляннях та парках розваг.

Минулого року Октоберфест побив рекорд відвідуваності, зібравши 7,2 млн любителів пива. За даними пивоварень, гості випили 6,5 млн пінт (3,7 млн літрів) пива. Споживання безалкогольних напоїв зросло на 50%. Найбільш вживаною стала вода.