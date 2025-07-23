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НАБУ й САП після зустрічі в Офісі президента заявили про необхідність відновити скасовані гарантії незалежності

Олена Будько
23 липня, 2025 середа
13:30
Суспільство НАБУ

Під час зустрічі в Офісі президента керівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність обох інституцій

Зміст

Про це йдеться в заяві НАБУ і САП 

"Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", – йдеться в заяві.

Водночас у НАБУ й САП зауважили, що вони віддані інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

"Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку", – наголосили в заяві НАБУ й САП.

Керівники антикорупційних інституцій подякували громадянам України за їхню активну підтримку, принципову позицію та небайдужість. Також НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів і надалі всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. 

"Міць і стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави", – зазначено в заяві.

Закон №12414, яким обмежено незалежність антикорупційних органів: про що йдеться

22 липня Верховна Рада України ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414. Деякі пункти цього законопроєкту обмежують повноваження НАБУ й САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. 

Законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу містить правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

  • забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на згаданий закон 

Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону. Він запевнив, що влада співпрацюватиме з органами виключно конструктивно, й анонсував спільний план дій.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк після наради зазначив, що СБУ працює в межах закону для забезпечення рівності усіх, а НАБУ, за його словами, проходить очищення

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про наслідки рішення щодо НАБУ і САП, а саме: вплив на оборонні інвестиції й фінансування відбудови

Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
НАБУ
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