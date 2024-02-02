Наливайченко про Залужного: витягнути складову з військової вертикалі - це розвалити її стрижень, партнери теж проти
На війсьоковій вертикалі тримається військове керівництво збройними силами, всіма родами військ, наша оборона, контрнаступи і щоденні операції ЗСУ
Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко у етері телеканалу "Еспресо".
"Міжнародна реакція вчора була досить серйозна, не лише щодо можливих планів чи намірів звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Усі міжнародні партнери антипутінської коаліції чітко висловились проти того, щоб в Україні послаблялася вертикаль військового керівництва. Верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Залужний, Генштаб, збройні сили, командувачі родами військ, це і є військова вертикаль України. Витягнути одну складову з цієї вертикалі, означає розвалити її стрижень. Міжнародні партнери теж проти цього", - зазначив він.
За словами Наливайченка, розмови про відставку Залужного вигідні лише агресору.
"Не в наших інтересах це робити. Більше того, це не відповідає національним, оборонним і безпековими інтересам України. Крім агресора нікому не вигідно, щоб раптом в Україні послабшала військова вертикаль, це не жарти. Питання стосується військового командування, де має бути діюча вертикаль", - зазначив ексголова СБУ.
Військовослужбовці довіряють Залужному, як військовому керівнику. Тому сьогодні в оборонних інтересах України, щоб це військове командування працювало, зауважив Наливайченко.
"Сьогодні була Ставка верховного головнокомандувача. По одному з п'яти питань, доповідав генерал Залужний, і це добре. Таку силу треба зберігати, бодай військовому керівництву", - додав він.
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29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.
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Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.
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А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
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Пізніше CNN із посиланням на власні джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує через декілька днів офіційно оголосити про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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