Наливайченко про Залужного: витягнути складову з військової вертикалі - це розвалити її стрижень, партнери теж проти

Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко у етері телеканалу "Еспресо".

"Міжнародна реакція вчора була досить серйозна, не лише щодо можливих планів чи намірів звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Усі міжнародні партнери антипутінської коаліції чітко висловились проти того, щоб в Україні послаблялася вертикаль військового керівництва. Верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Залужний, Генштаб, збройні сили, командувачі родами військ, це і є військова вертикаль України. Витягнути одну складову з цієї вертикалі, означає розвалити її стрижень. Міжнародні партнери теж проти цього", - зазначив він.

За словами Наливайченка, розмови про відставку Залужного вигідні лише агресору.

"Не в наших інтересах це робити. Більше того, це не відповідає національним, оборонним і безпековими інтересам України. Крім агресора нікому не вигідно, щоб раптом в Україні послабшала військова вертикаль, це не жарти. Питання стосується військового командування, де має бути діюча вертикаль", - зазначив ексголова СБУ.

Військовослужбовці довіряють Залужному, як військовому керівнику. Тому сьогодні в оборонних інтересах України, щоб це військове командування працювало, зауважив Наливайченко.

"Сьогодні була Ставка верховного головнокомандувача. По одному з п'яти питань, доповідав генерал Залужний, і це добре. Таку силу треба зберігати, бодай військовому керівництву", - додав він.