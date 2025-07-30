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Ексклюзив

"Не буде голосів Тимошенко, решта фракцій - підтримають": нардепка Сюмар спрогнозувала голосування за законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП

Євген Козярін
30 липня, 2025 середа
22:41
Суспільство Вікторія Сюмар

Я дозволю собі певну долю оптимізму і скажу, що законопроєкт щодо поновлення незалежності буде проголосований 31 липня. Треба приймати це рішення

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Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

"Я все-таки дозволю собі певну долю оптимізму і скажу, що законопроєкт завтра буде проголосований. Мені здається, що ми можемо чекати гостей у вигляді послів всієї "Великої сімки" під час цього голосування, що буде достатньо символічним насправді і буде говорити про їх реальну позицію і ставлення до того, що зробили мої колеги минулого засідання, коли, власне кажучи, попередній законопроєкт ухвалили і помилки, якого ми маємо зараз виправляти", - сказала вона.

Сюмар додала, що не збирається голосувати фракція Юлії Тимошенко. 

"Вона знайшла для себе такий варіант з асамблеєю Героїв, які нібито мають призначати керівництво НАБУ. Я думаю, що мало в кого є сумніви, що це більше політтехнологічний хід і крок, як пояснити якусь свою позицію. Я думаю, що ця риторика, вона теж має певну свою аудиторію щодо там суверенітету", - зазначила нардепка.

Вона наголосила, що суверенітету сьогодні загрожує Російська Федерація.

"Щоб протистояти Російській Федерації, ми маємо зберегти підтримку партнерів, західних партнерів, коштом яких Україна, на жаль, сьогодні живе. Тому що все, що заробляє Україна, сьогодні витрачається на армію і на війну. Всі соціальні виплати закриваються коштом підтримки наших європейських партнерів, які свою позицію прозоро заявили", - підкреслила Сюмар.

Нардепка сказала, що їх позиція проста: вони дають Україні кошти, але вони хочуть, щоби за прозорістю використання цих коштів стежили незалежні українські антикорупційні органи.

"А не щоби ще цю функцію контролю отримав один, наприклад, Генеральний прокурор, якого призначає більшість в парламенті - ця більшість, яка сьогодні належить одній президентській партії. От це викликає занепокоєння. Тому всі підтримують державний суверенітет.Давайте ми його здобудемо, захистивши від жорстокої агресії Російської Федерації. І, відповідно, вже потім будемо говорити про інші аспекти суверенітету в контексті підтримки партнерів, але так, щоб це не шкодило боротьбі з корупцією", - зазначила вона.

На думку Сюмар, що саме НАБУ і САП сьогодні демонструють найвищу результативність.

"Достатньо згадати справи Чернишова, справу Міндіча, яка сьогодні, я думаю, активно обговорювана засобами масової інформації. Справу голови Антимонопольного комітету Кириленка, справу ексзаступника голови ОП Шурми. Дуже-дуже багато серйозних топпосадовців, які реально належать до кола так званих п'яти-шести менеджерів і до яких добралися НАБУ, і що до яких є кримінальні провадження і є вже навіть підозри. І саме це, а не щось інше, ось ця топкорупція викликала атаку на антикорупційні органи", - говорить нардепка.

Вона наголосила, що нам треба сьогодні справді мати незалежну антикорупційну інфраструктуру.

"З корупцією очевидно треба боротися всіма різними способами і не шляхом, знаєте, її очолювання, як це намагаються зробити через підпорядкування Генеральному прокурору. Я думаю, голоси знайдуться в першу чергу, через те, що дуже голосно про себе заявило українське суспільство у вигляді вулиці і протестувальників на вулицях різних українських міст, практично всіх великих обласних центрів, а також, звісно, в контексті позиції наших партнерів", - додала Сюмар.

Нардепка зазначила, що сьогодні зупинена технічна допомога Україні і Офіс президента і керівники фракції "Слуга Народу" робили все можливе для того, щоб повернути депутатів до Києва з метою завтрашнього голосування. 

"Отже, не буде голосів Юлії Тимошенко, але всі решта фракцій, я думаю, підтримають в той чи інший спосіб. Може хтось не дасть 100%, але можу сказати за "Європейську Солідарність", я все-таки сподіваюся на стовідсоткову підтримку президентського законопроєкту, тому що він визначений основним основним комітетом і зараз не до ігор, а треба просто приймати це рішення і показати свою політичну волю", - підсумувала вона.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Водночас Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП..

У Києві та Львові девʼятий день тривають акції за відновлення незалежності НАБУ і САП.
 

Теги:
Верховна Рада
Юлія Тимошенко
Батьківщина
НАБУ
Слуга народу
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Європейська солідарність
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