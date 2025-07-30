У Києві та Львові девʼятий день тривають акції за відновлення незалежності НАБУ і САП

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У Києві біля театру імені Івана Франка люди зібралися на акцію протесту за відновлення незалежності НАБУ і САП, і вимагають від Ради проголосувати за президентський законопроєкт під номером 13533, розгляд якого відбудеться завтра.

"Сьогодні, як і раніше, люди із картонками, але оскільки у Києві дощить, картонки намагаються захистити усілякими плівками, щоб картонки навіть попри дощ можна було бачити, можна було бачити надписи", - розповіла кореспондентка.

Окрім цього поряд із запитами щодо НАБУ і САП, люди також закликають щодо інших ініціатив, зокрема просять призначити директора Бюро економічної безпеки України, а також звернути увагу на встановлення чітких термінів служби для наших військовослужбовців.

Акція протесту у Львові

Мітинг проходить в переддень розгляду Верховною Радою законопроєкту президента №13533, який передбачає посилити повноваження антикорупційних органів.

Кореспондентка Еспресо Ірина Михайленко повідомляє, що учасники зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а згодом вирушили ходою центром міста

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Водночас Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня.

25 липня, четвертий день поспіль, мешканці столиці вийшли на акції протесту, закликаючи Верховну Раду перервати канікули та ухвалити закон, що забезпечить незалежність НАБУ і САП.

26 липня в Києві, під час акції протесту проти обмеження повноважень антикорупційних органів, відбулася публічна дискусія щодо роботи НАБУ і САП.