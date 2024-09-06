Новообраний очільник МЗС України Сибіга провів розмови з Боррелем, а також главами МЗС Туреччини й Німеччини
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 6 вересня провів перші телефонні розмови з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем та колегами з Німеччини й Туреччини - Анналеною Бербок і Хаканом Фіданом
Про це повідомило МЗС України.
"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС. Я подякував високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", - зазначив Сибіга.
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Водночас із німецькою міністеркою Бербок він "скоординував позиції" перед Тижнем високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
Із Фіданом український глава МЗС обговорив посилення стратегічних зв'язків між Києвом і Анкарою, втілення Формули миру й безпеку в Чорноморському регіоні.
"Ми також скоординували наші позиції напередодні ГА ООН і зосередилися на просуванні нашого політичного діалогу", - додав Сибіга.
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