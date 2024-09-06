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Новообраний очільник МЗС України Сибіга провів розмови з Боррелем, а також главами МЗС Туреччини й Німеччини

Дар'я Куркіна
6 вересня, 2024 п'ятниця
22:36
Суспільство Андрій Сибіга

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 6 вересня провів перші телефонні розмови з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем та колегами з Німеччини й Туреччини - Анналеною Бербок і Хаканом Фіданом

Зміст

Про це повідомило МЗС України.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС. Я подякував високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", - зазначив Сибіга.

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Водночас із німецькою міністеркою Бербок він "скоординував позиції" перед Тижнем високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Із Фіданом український глава МЗС обговорив посилення стратегічних зв'язків між Києвом і Анкарою, втілення Формули миру й безпеку в Чорноморському регіоні.

"Ми також скоординували наші позиції напередодні ГА ООН і зосередилися на просуванні нашого політичного діалогу", - додав Сибіга.

  • 4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
  • 5 вересня Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга, якого 12 квітня 2024 року Кабмін призначив першим заступником глави МЗС.
  • Нардеп і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, що передбачатиме майбутня робота Андрія Сибіги.


     
Теги:
Україна
ЄС
Туреччина
МЗС
Німеччина
МЗС України
Жозеп Боррель
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