Новообраний очільник МЗС України Сибіга провів розмови з Боррелем, а також главами МЗС Туреччини й Німеччини

Про це повідомило МЗС України.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС. Я подякував високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", - зазначив Сибіга.

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Водночас із німецькою міністеркою Бербок він "скоординував позиції" перед Тижнем високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Із Фіданом український глава МЗС обговорив посилення стратегічних зв'язків між Києвом і Анкарою, втілення Формули миру й безпеку в Чорноморському регіоні.

"Ми також скоординували наші позиції напередодні ГА ООН і зосередилися на просуванні нашого політичного діалогу", - додав Сибіга.