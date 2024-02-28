"Обмеження створюють можливості": голова комітету ВР з питань свободи слова про вимкнення Еспресо із цифрового етеру T2
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що вимкнення Еспресо із цифрового етеру в T2 має свої переваги
Про це він розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.
"Мені здається, що і для влади було б корисно говорити зараз із редакціями каналів, що доцільно долучитися до Єдиного Марафону в тому форматі, в тих редакційних рамках, на які ми з вами готові погодитись. Це було б демонстрацією того, що влада і не боїться критики", - сказав нардеп.
Та зазначив, що поки цей процес дуже складний: "Тому провідним напрямком відновлення прав не так каналів, як в першу чергу глядачів, є судові процеси". Також він розповів, що комітет супроводжує редакції каналів у судових процесах, відстежує їх та комунікує із владою у "пошуку оптимальних рішень".
"Я, чесно кажучи, хотів би привітати і Еспресо, і канали, які зараз не присутні в Єдиному Марафоні, бо обмеження створюють можливості. Зараз ваші ютуб-трансляції набагато більш популярні. Ви вийшли з цієї незрозумілої і достатньо нелогічної ситуації, акумулювавши довіру аудиторії через нові медіа", - наголосив Юрчишин.
Але голова комітету РВ з питань свободи слова переконаний, що ситуацію треба виправити.
"Якщо аналізувати рекомендації Ради Європи стосовно журналістської діяльності в умовах військових дій і конфліктів, рівність доступу (до інформації, - ред.) - це один з принципів, які держава має гарантувати", - сказав він.
- 4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульту з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
- Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
- За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
- Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.
- 18 квітня було зареєстровано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів.
- 8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але й забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб.
- 5 жовтня 2022 року голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе