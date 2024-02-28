"Обмеження створюють можливості": голова комітету ВР з питань свободи слова про вимкнення Еспресо із цифрового етеру T2

Про це він розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

"Мені здається, що і для влади було б корисно говорити зараз із редакціями каналів, що доцільно долучитися до Єдиного Марафону в тому форматі, в тих редакційних рамках, на які ми з вами готові погодитись. Це було б демонстрацією того, що влада і не боїться критики", - сказав нардеп.

Та зазначив, що поки цей процес дуже складний: "Тому провідним напрямком відновлення прав не так каналів, як в першу чергу глядачів, є судові процеси". Також він розповів, що комітет супроводжує редакції каналів у судових процесах, відстежує їх та комунікує із владою у "пошуку оптимальних рішень".

"Я, чесно кажучи, хотів би привітати і Еспресо, і канали, які зараз не присутні в Єдиному Марафоні, бо обмеження створюють можливості. Зараз ваші ютуб-трансляції набагато більш популярні. Ви вийшли з цієї незрозумілої і достатньо нелогічної ситуації, акумулювавши довіру аудиторії через нові медіа", - наголосив Юрчишин.

Але голова комітету РВ з питань свободи слова переконаний, що ситуацію треба виправити.

"Якщо аналізувати рекомендації Ради Європи стосовно журналістської діяльності в умовах військових дій і конфліктів, рівність доступу (до інформації, - ред.) - це один з принципів, які держава має гарантувати", - сказав він.