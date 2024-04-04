"Очікуємо конструктивних подій": Кулеба у Брюсселі зустрівся з очільником МЗС Угорщини Сіярто
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто – обидва лідери очікують подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта
Про підсумки переговорів на полях міністерської зустрічі НАТО Кулеба повідомив у своєму Twitter (X).
Він зазначив, що переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.
"Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції, очікуємо подальших конструктивних подій найближчими днями й тижнями", – розповів міністр.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також розповів про зміст переговорів з Дмитром Кулебою у своєму Facebook.
Сійярто заявив, що останніми тижнями відбулися "подальші кроки для відновлення взаємної довіри" у відносинах Угорщини й України та відзначив прогрес у питанні змін до угоди про контроль прикордонного руху, що має прискорити перетин кордону.
Він зазначив, що "з надією" чекає на заплановану у четвер зустріч угорсько-української робочої групи щодо закону про освіту, наголосивши, що для Угорщини дуже важливо "відновити права угорської меншини на Закарпатті".
Сійярто також зазначив, що розвиток інфраструктури на кордоні дозволить за рік пропускати близько 1 млн контейнерів і три мільйони тонн пшениці та олії, що буде значним сприятливим чинником для торгівлі України з Європою.
- 7 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова Офісу президента Андрій Єрмак припустили, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- 21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Згодом в ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому".
- 29 січня до України прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто для зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Дмитром Кулебою.
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