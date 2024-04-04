"Очікуємо конструктивних подій": Кулеба у Брюсселі зустрівся з очільником МЗС Угорщини Сіярто

Про підсумки переговорів на полях міністерської зустрічі НАТО Кулеба повідомив у своєму Twitter (X).

Він зазначив, що переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.

"Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції, очікуємо подальших конструктивних подій найближчими днями й тижнями", – розповів міністр.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjártó and I had a lengthy meeting in Brussels today.



We both agreed that a number of steps have been made in the recent weeks to overcome issues in our bilateral relations.



In the spirit of this positive trend, we anticipate more… pic.twitter.com/pymlFczLML — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2024

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також розповів про зміст переговорів з Дмитром Кулебою у своєму Facebook.

Сійярто заявив, що останніми тижнями відбулися "подальші кроки для відновлення взаємної довіри" у відносинах Угорщини й України та відзначив прогрес у питанні змін до угоди про контроль прикордонного руху, що має прискорити перетин кордону.

Він зазначив, що "з надією" чекає на заплановану у четвер зустріч угорсько-української робочої групи щодо закону про освіту, наголосивши, що для Угорщини дуже важливо "відновити права угорської меншини на Закарпатті".

Сійярто також зазначив, що розвиток інфраструктури на кордоні дозволить за рік пропускати близько 1 млн контейнерів і три мільйони тонн пшениці та олії, що буде значним сприятливим чинником для торгівлі України з Європою.