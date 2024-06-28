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Одна з умов нового фінансування МВФ: Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

28 червня, 2024 п'ятниця
22:50
Суспільство Володимир Зеленський

У п'ятницю, 28 червня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Зміст

Про це свідчить картка проєкту закону № 10439.

Згідно з документом, передбачається обовʼязкова переатестація співробітників і надання визначального голосу при відборі та переатестації співробітників міжнародним партнерам.

Переатестація проводиться комісією, де 6 - від новообраного директора БЕБ і 6 - від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Нового голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина - міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Крім того, протягом наступних 3 років працюватимуть кадрові комісії:6 членів від БЕБ і 6 - від партнерів.

Зокрема, закон визначає незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

Реформування БЕБ: що відомо 

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби. 

Реформування БЕБ включно з очищенням органу є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки США.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти - №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки. Натомість у Центрі протидії корупції зазначили, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро. 

Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської бізнес-асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440 і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.

11 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проти закону виступає бізнес, також застереження щодо нього висловили міжнародні партнери.

У тексті законопроєкту про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій. Як зазначили в Центрі протидії корупції, затверджена профільним комітетом редакція не передбачає включення експертів міжнародних  партнерів до складу кадрових  комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ.

Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабмін. Водночас у проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних і досвідчених у таких процедурах експертів.

У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ обрати двох переможців конкурсу замість одного, що "створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням".

  • Верховна Рада у четвер, 20 червня, ухвалила в цілому законопроєкт №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Економіка
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