Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків: як отримати послугу
З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків
Про це повідомила пресслужба паспортного сервісу.
Як отримати послугу
Для отримання послуг чоловікам необхідно пройти верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України Резерв+ за допомогою QR-коду.
Наголошується, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.
Опція оформлення паспортних документів доступна у:
- Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина);
- у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську (Польща);
- Мадриді, Валенсії (Іспанія);
- Празі (Чехія);
- Братиславі (Словаччина);
- Мілані (Італія).
Перелік центрів і графік роботи доступні на офіційному вебсайті ДП "Документ": https://pasport.org.ua/centers
Які послуги доступні громадянам у закордонних підрозділах
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
Нагадаємо, що 16 липня був останнім днем для військовозобов’язаних українців, щоб оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в застосунку Резерв+ відповідно до нового мобілізаційного закону.
Пізніше в Міноборони повідомили, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня. Однак за несвоєчасне оновлення даних передбачено штрафи.
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