Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків: як отримати послугу

Про це повідомила пресслужба паспортного сервісу.

Як отримати послугу

Для отримання послуг чоловікам необхідно пройти верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України Резерв+ за допомогою QR-коду.

Наголошується, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Опція оформлення паспортних документів доступна у:

Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина);

у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську (Польща);

Мадриді, Валенсії (Іспанія);

Празі (Чехія);

Братиславі (Словаччина);

Мілані (Італія).

Перелік центрів і графік роботи доступні на офіційному вебсайті ДП "Документ": https://pasport.org.ua/centers

Які послуги доступні громадянам у закордонних підрозділах

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

Нагадаємо, що 16 липня був останнім днем для військовозобов’язаних українців, щоб оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в застосунку Резерв+ відповідно до нового мобілізаційного закону.

Пізніше в Міноборони повідомили, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня. Однак за несвоєчасне оновлення даних передбачено штрафи.