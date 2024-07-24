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Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків: як отримати послугу

Юлія Юліна
24 липня, 2024 середа
17:51
Суспільство

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків

Зміст

Про це повідомила пресслужба паспортного сервісу.

Як отримати послугу

Для отримання послуг чоловікам необхідно пройти верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України Резерв+ за допомогою QR-коду.

Наголошується, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Опція оформлення паспортних документів доступна у:

  • Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина);
  • у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську (Польща);
  • Мадриді, Валенсії (Іспанія);
  • Празі (Чехія);
  • Братиславі (Словаччина);
  • Мілані (Італія).

Перелік центрів і графік роботи доступні на офіційному вебсайті ДП "Документ": https://pasport.org.ua/centers

Які послуги доступні громадянам у закордонних підрозділах

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

Нагадаємо, що 16 липня був останнім днем для військовозобов’язаних українців, щоб оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в застосунку Резерв+ відповідно до нового мобілізаційного закону.

Пізніше в Міноборони повідомили, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня. Однак за несвоєчасне оновлення даних передбачено штрафи.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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