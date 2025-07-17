Порошенко наголосив на неприпустимості порушення Конституції під час формування уряду

Про це передає Кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції, бо декілька разів в історії України було порушення, в тому числі і за Януковича, коли він намагався повернутися до Конституції 1996 року, присвоївши собі диктаторські повноваження", - зазначив Порошенко.

Він також висловив думку, що "231 депутат коаліції монобільшості – це фейк", і згадав справу проти себе у 2019 році.

"Зараз 231 депутат коаліції монобільшості – це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них… точно не підтримує кандидатуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати, у червні 2019 року, у перший тиждень повноважень пана президента, проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу №420190001218 "Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутності коаліції". Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР", - сказав Порошенко.

Звертаючись до Юлії Свириденко, Порошенко закликав починати з чистого листа, водночас озвучивши низку очікувань.

"І побажання, пані Юліє, з чистого листа, як ми домовилися, але нафтопровід "Дружба", призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБ, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принципових речах переводження економіки на військові рейки", - резюмував Петро Порошенко.