Рада не давала Одарченку жодних дозвільних документів на перетин держкордону, - Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Рада не давала жодних дозвільних документів на перетин державного кордону народному депутату Андрію Одарченку
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Жодних дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавалося", - заявив Стефанчук.
Він наголосив на важливості рішення, коли у 2019 році український парламент скасував депутатську недоторканість, адже той, "хто вчинив протиправне діяння, а тим паче корупційний злочин, повинен бути притягнутий до відповідальності у всій відповідності до українського законодавства".
"Це чітка і зрозуміла позиція. Я хочу, щоб це розуміло й українське суспільство, й народні депутати, та інші високопосадовці, які інколи вчиняють дії, що далеко не кореспондують з тим законодавством, яке ми тут приймаємо", - наголосив спікер ВР.
Про Андрія Одарченка
Наприкінці листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Його підозрювали у спробі заробити на ліквідації наслідків агресії РФ та пропонуванні хабаря Мустафі Найєму.
Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. Пізніше ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.
У середу, 18 вересня, Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду. Прокурорка САП під час засідання у справі заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.
Вже сьогодні, 19 вересня, його оголосили в державний та міжнародний розшук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.89Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе