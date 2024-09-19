Рада не давала Одарченку жодних дозвільних документів на перетин держкордону, - Стефанчук

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Жодних дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавалося", - заявив Стефанчук.

Він наголосив на важливості рішення, коли у 2019 році український парламент скасував депутатську недоторканість, адже той, "хто вчинив протиправне діяння, а тим паче корупційний злочин, повинен бути притягнутий до відповідальності у всій відповідності до українського законодавства".

"Це чітка і зрозуміла позиція. Я хочу, щоб це розуміло й українське суспільство, й народні депутати, та інші високопосадовці, які інколи вчиняють дії, що далеко не кореспондують з тим законодавством, яке ми тут приймаємо", - наголосив спікер ВР.

Про Андрія Одарченка

Наприкінці листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Його підозрювали у спробі заробити на ліквідації наслідків агресії РФ та пропонуванні хабаря Мустафі Найєму.

Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. Пізніше ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.

У середу, 18 вересня, Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду. Прокурорка САП під час засідання у справі заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.

Вже сьогодні, 19 вересня, його оголосили в державний та міжнародний розшук.