Суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра Сольського, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков та РБК-Україна.

"На думку судді, знизилися ризики, передбачені ст. 177 КПК, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку", - написав Новіков.

Зазначається, що решту обов'язків ексміністра продовжили, зокрема, здати закордонні паспорти, прибувати за кожною вимогою, не відлучатись за межі Києва та області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Також Сольський має утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Крім того, ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року. Проте слідство в ній можуть закінчити і раніше, кажуть джерела.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.

Верховна Рада України 9 травня прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського. Звільнення Миколи Сольського підтримали 273 посадовці з усіх фракцій. Натомість одна людина проголосувала проти, ще 11 - утрималися.