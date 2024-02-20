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"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській

20 лютого, 2024 вiвторок
19:57
Суспільство Революція гідності, беркут

Євген Нищук, військовослужбовець ЗСУ, “Голос Майдану”, міністр культури України (2014, 2016-2019) розповів про події на Майдані 18-19 лютого 2014-го

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ключовою була ситуація з 18 на 19 лютого у пекельну ніч боротьби, коли була спроба зачистки Майдану. Це справді був наказ із РФ. Ця вічна "п'ята колона" - люди, які просто служили Москві. Частина з них пізніше втекли туди", - зазначив Нищук.

Він розповів, як українські правоохоронці під впливом РФ вбивали учасників Євромайдану.

"Ця ніч була ключовою. Після того, як Майдан вистояв, після цієї ночі, Янукович практично прийняв рішення тікати з країни. Вже станом на вечір 19 лютого і на ранок 20-го просочилась інформація, що Янукович втік з країни. Бажання рухатись, вийти за периметр власних барикад, які ми зробили по периметру Майдану, було нестримним. Вже ніхто не міг стримати людей, героїв, хлопців, які починали йти далі. "Беркут" вже потихеньку відступав. Вони знали, що влада покидає країну, але при цьому розстрілювали людей. Люди просто бігли, бо відчували що вже немає того спротиву. А снайпери цинічно розстрілювали їх, просто клали", - розповів Нищук.

  • Десять років тому Янукович почав зачистку Майдану: у Києві вшанували жертв 18 грудня 2014 року.
  • 20 лютого 2024 року - десята річниця вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє.
  • Працівники ДБР повідомили 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за чотири роки розслідування "справ Майдану".
Теги:
Україна
Росія
євромайдан
небесна сотня
Революція Гідності
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