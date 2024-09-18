Циклон, що накрив деякі країни Європи: синоптикиня попередила, куди він змістився та чи загрожує Україні

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері телеканалу "Еспресо".

"Циклон, який був у центральній Європі, трохи регенерував, оновився і змістився до Італії. Там зараз подекуди також можуть бути підтоплення, але меншої інтенсивності. Вчора в Італії були попередження про це. Якщо в Центральній Європі це було по 400-500 мм, то в Італії очікують 100-200 мм. Звичайно, це також багато, але все ж таки сподіваємося, що буде менше", - зазначила вона.

В Україні зараз стабілізується ситуація, і принаймні на найближчі 10 днів починаючи від завтра буде переважати погода без опадів, каже Птуха.

"Буде сонячно та досить комфортно, як для вересня. Саме з цим синоптичним процесом нам уже нічого боятися не варто, тому що зараз у нас посилився антициклон з півночі, досить потужний. Він практично охоплює всю Північну і Центральну Європу. Відповідно найближчими днями відзавтра в більшості областей буде прояснення, досить ясне небо і, скажімо так, спокійна погода. Хіба що сьогодні можуть бути дощі, але вони помірного характеру і короткочасні", - додала синоптикиня.

Про шторм "Борис" у Центральній Європі

У Центральній Європі кілька днів вирує негода. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями.

Унаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд 16 вересня оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.