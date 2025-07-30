У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський

Про це в етері Еспресо громадський діяч, волонтер Святослав Літинський.

"Від початку повномасштабного вторгнення особисто мої збори дозволи перевезти для потреб ЗСУ 230 автомобілів. Окрема частина від цих автомобілів була поремонтована також. Оскільки потреба ремонту авто для ЗСУ теж є. Читаючи новину про закупівлю Держспецзвʼязком люксових Toyota Land Cruiser Prado, я розумію, що сьогодні в Україні є два світи. Якщо я понад 30% свого доходу інвестує в те, щоб держава не зникла, то в мене виникають питання чому саме держава цього не робить", - розповів Літинський.

Волонтер зауважив, що досі незрозуміло для яких потреб Держспецзвʼязку потрібні саме модель Toyota Land Cruiser Prado.

"Сьогодні державні органи дозволяють собі купувати автомобілі вартістю $72000. При чому уряд встановив у 1200000 грн. Втім, щоб обійти цей ліміт у Держспецзвʼязку заявили про потребу супер люксових авто і дають детальну специфікацію, щоб це були саме Toyota Land Cruiser Prado. Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт. Тобто, у Держспецзвʼязку можуть купити автомобіль за 3000000 грн невідомо для яких потреб. Незрозуміло чому вони не можуть розглянути інші марки авто - Peugeot або Renault", - додав він.