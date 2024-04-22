У Києві відновили плату за паркування

Про це повідомив офіційний портал Києва.

Паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;

3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через "Київ Цифровий", на початку паркування необхідно:

вибрати "Сервіси водія" - "Погодинне паркування";

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;

натиснути "Почати паркування";

натиснути "Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування".

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay. На сайті нагадали, що оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду.