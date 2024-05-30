У МОН розповіли, чи вдасться забезпечити школярів підручниками після атаки РФ по друкарні в Харкові

Про це МОН повідомило на запит hromadske.

Там зазначили, що загалом замовлення підручників в усіх друкарнях на наступний навчальний рік складає понад 8,5 млн примірників і перебуває на завершальному етапі.

"МОН гарантовано забезпечить учнів 7 класу НУШ необхідними підручниками, в тому числі підручниками шрифтом Брайля, на це в держбюджеті вже закладено кошти. За будь-яких обставин ми докладатимемо максимум зусиль, щоб забезпечення новими підручниками було своєчасним", - наголосили в МОН.

У міністерстві зазначили, що в теорії підручники можуть друкувати у будь-якому з українських міст, втім, основні потужності розміщені в Харкові. Тому більшість книжок, зокрема і підручники, друкуються на харківських поліграфкомбінатах.

"Харківські друкарські підприємства перебувають у важких умовах: проблеми з енергопостачанням, бронюванням фахівців поліграфічної галузі та постійні обстріли міста, - це все комплексно впливає на терміни друку", - підсумували в МОН.

Що відомо про російський удар по друкарні "Фактор-друк"

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих працівників друкарні в Харкові. Згодом видавництво оприлюднило перелік знищених книжок.