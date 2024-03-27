У WhatsApp поширюється нова шахрайська схема. Деталі
У середу, 27 березня, стало відомо, що у месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Мета схеми - отримати доступ до акаунтів користувачів WhatsApp.
"Користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку "Електронних петицій" про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу. Насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту", - пише ЦПД.
У Центрі закликають блокувати номер з якого надсилають подібні смс, а також у жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.
"Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів", - йдеться у повідомленні.
- 25 березня повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк начебто 25 березня внаслідок ворожого удару гіперзвуковими ракетами "Циркон" у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки Patriot.
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