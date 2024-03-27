У WhatsApp поширюється нова шахрайська схема. Деталі

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Мета схеми - отримати доступ до акаунтів користувачів WhatsApp.

"Користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку "Електронних петицій" про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу. Насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту", - пише ЦПД.

У Центрі закликають блокувати номер з якого надсилають подібні смс, а також у жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.

"Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів", - йдеться у повідомленні.