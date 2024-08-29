В метро Києва пасажира затисло під вагоном потяга: йому ампутували частину ноги

Про це повідомляє КМДА.

"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна", "Хрещатик" - "Лісова"



"Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів", - уточнили в КМДА.

Згодом у КМДА поінформували, що рух поїздів "червоною" гілкою запрацював у звичному режимі. Пасажир, який впав на колії живий, правоохоронні органи зʼясовують обставини інциденту.

У ДСНС повідомили деталі інциденту. Рятувальники розповіли, що чоловіка 2004 року народження затисло під вагоном потяга.

"За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого передано медикам для подальшої госпіталізації", - вказали в ДСНС.