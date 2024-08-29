В метро Києва пасажира затисло під вагоном потяга: йому ампутували частину ноги
Ввечері четверга, 29 серпня, на червоній гілці київського метрополітену пасажира затисло під вагоном потяга: рятувальники деблокували постраждалого
Про це повідомляє КМДА.
"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна", "Хрещатик" - "Лісова"
"Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів", - уточнили в КМДА.
Згодом у КМДА поінформували, що рух поїздів "червоною" гілкою запрацював у звичному режимі. Пасажир, який впав на колії живий, правоохоронні органи зʼясовують обставини інциденту.
У ДСНС повідомили деталі інциденту. Рятувальники розповіли, що чоловіка 2004 року народження затисло під вагоном потяга.
"За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого передано медикам для подальшої госпіталізації", - вказали в ДСНС.
- 8 липня у Києві тимчасово зупиняли рух метро від станції "Дніпро" до "Лісової". Фахівці виявили й вилучили небезпечні предмети, які були на коліях після масованої атаки РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе