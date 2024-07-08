У Києві тимчасово зупинили рух метро від станції "Дніпро" до "Лісової"

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що рух поїздів метрополітену від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється.

Такі обмеження в роботі були запроваджені на тлі масованого обстрілу Києва з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки.