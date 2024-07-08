У Києві тимчасово зупинили рух метро від станції "Дніпро" до "Лісової"
Через масований ракетний обстріл росіянами Києва 8 липня потяги столичного метро на "червоній" лінії курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної"
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що рух поїздів метрополітену від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється.
Такі обмеження в роботі були запроваджені на тлі масованого обстрілу Києва з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки.
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень.
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