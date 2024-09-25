В ОП розповіли, що буде в пріоритетах регіональної політики на наступний рік

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, передає Укрінформ.

"Регіональна політика у 2025 році має бути зосереджена на зміцненні обороноздатності країни та подоланні наслідків, спричинених збройною агресією Росії. На це зараз спрямовані ініціативи Президента, і регіони та громади, формуючи власні стратегії розвитку та забезпечення життєдіяльності, будуть виходити саме з цих пріоритетів", - сказав він.

За його словами, увагу буде зосереджено на відновленні пошкодженого житла та інфраструктури, підтримці ВПО та розширенні регіональних програм підтримки ветеранів, посиленні сектору безпеки і оборони завдяки місцевим ініціативам, збільшенні та покращенні матеріально-технічної бази закладів освіти з урахуванням безпекового компонента, збільшенні кількості робочих місць на підприємствах шляхом формування сприятливого економічного клімату й розширенні виробництва у регіонах та відповідних надходжень у бюджети.

Микита зазначив, що окремим завданням є "підтримка бізнесу, підприємців, українського товаровиробника – тих платників податків, за рахунок діяльності яких сьогодні формується бюджет кожної громади та кожного регіону".

За його словами, український бізнес отримає нову, якісну підтримку та комунікацію.

Окрім цього, заступник керівника ОП наголосив на важливості "горизонтальної" співпраці регіонів України з містами Європи та США. За його словами, така співпраця охоплює всі сфери життя регіону – від економічного аспекту до культурно-мистецької діяльності.

"Це своєрідна євроінтеграція. Найкращий результат у співпраці досягається тоді, коли комунікують не тільки голова ОВА чи мер з очільником міста чи регіону іншої країни, а, наприклад, головний лікар – з колегою з Німеччини чи Франції", - сказав він.

Микита зауважив, що вже є більше ста кейсів налагодженої співпраці різних регіонів і міст України з європейськими та американськими побратимами.

Також одним із пріоритетів є формування децентралізованої системи енергозабезпечення, додав заступник керівника ОП.

"За дорученням Президента Володимира Зеленського ми вже формуємо відповідний пакет регіональних програм, який буде стимулювати громади та підприємців переходити на альтернативні джерела енергогенерації. Одночасно кожен регіон буде формувати майданчики для розміщення енергогенерувальних потужностей для компаній, які працюють у напрямку енергетики. Тут важлива стратегія для кожної громади та регіонів в цілому, і над цим системно будуть працювати усі керівники областей", - сказав він.