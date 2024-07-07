Як відключатимуть світло 8 липня: заява Укренерго
В Україні в понеділок, 8 липня, упродовж усієї доби діятимуть графіки вимкнень електрики. Ввечері одночасно застосують 4 черги відключень
Про це повідомляє Укренерго.
Там розповіли, що з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години одночасно застосовуватимуть три черги відключень.
В Укренерго зазначили, що споживання зростає через спеку.
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