Зеленський є фаворитом букмекерів на Нобелівську премію миру, однак навряд чи отримає її через війну, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У виданні підкреслили, що очкування щодо присудження Нобелівської премії миру цього року затьмарені війнами в Україні та секторі Гази.

Попри це фаворитами серед букмекерів є президент України Володимир Зеленський. Однак, на думку експертів, він навряд чи зможе її отримати, оскільки скільки є лідером країни, яка перебуває у стані війни.

Іншим фаворитом букмекери вважають російського дисидента Олексія Навального, який помер в арктичній колонії в лютому цього року. Але це неможливо, оскільки він не може отримати премію посмертно.

За даними Reuters, Норвезький Нобелівський комітет, ймовірно, віддасть перевагу кандидатам, які активно працюють над полегшенням страждань цивільного населення у зонах конфлікту. Серед потенційних лауреатів називають Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Генрік Урдал, директор Інституту дослідження миру в Осло, відзначає важливу роль БАПОР у наданні допомоги цивільному населенню Палестини, проте визнає, що його номінація може бути суперечливою через звинувачення у причетності деяких співробітників до атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Асле Свен, історик Нобелівської премії миру, вважає, що фокус комітету може бути спрямований на зміцнення міжнародного порядку та ООН, що може привести до нагородження Гутерріша або Міжнародного суду ООН.

Однак, залишається ймовірність того, що премія взагалі не буде присуджена, як це вже було 19 разів. Ден Сміт, голова Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, вважає, що це цілком доречний варіант, враховуючи глобальну ситуацію.