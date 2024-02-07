Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексочільника НБУ Шевченка, - Der Standard

Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

Зазначається, що Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Причиною справи проти нього він назвав свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.

"Він (Кирило Шевченко, - ред.) бачить підтримку у звіті української неурядової організації "Харківська правозахисна група", яка, як стверджується, виявила докази політичних переслідувань у його справі", – пише Der Standard.

Як каже Шевченко, він упевнений, що в Австрії влада ставитиметься до нього справедливо.

Водночас НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Що передувало

У жовтні 2022 року голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

Згодом Верховна Рада України звільнила його з посади, а НАБУ оголосило в розшук. Сам Шевченко вважає слідство проти себе заангажованим та політизованим.

25 жовтня Шевченко повідомив, що перебуває на консульському обліку в країні ЄС та офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцеперебування. Також він звернувся до посольства з проханням надати приміщення для організації відеозв'язку на час проведення допиту.

Уже в листопаді колишнього очільника НБУ оголосили в міжнародний розшук через розкрадання в Укргазбанку. За даними журналістів, Шевченко перебував у Відні.