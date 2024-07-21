Білл та Гілларі Клінтони просять спонсорів кампанії Байдена не припиняти фінансування, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами одного із джерел, Клінтони вирішують "поважати рішення Байдена". Проте у виданні зазначають, що друге джерело, яке знайоме з думкою Клінтонів і спілкувалося з подружжям останніми днями, наполягало на тому, що правильніше було б сказати, що вони "шанобливо ставляться до процесу".

За даними цього джерела, нещодавно в приватних розмовах Клінтони чітко дали зрозуміти, попри слова чи думки інших: якщо Байден не вирішить, що він вийде з перегонів у 2024 році, або делегати не проголосують за когось іншого, він є імовірним номінантом.

Водночас це джерело відмовилося коментувати, чи висловлювали Клінтони особистий погляд щодо того, чи вважають вони, що Байден повинен продовжувати балотуватися на другий термін.

5 квітня колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.

Джо Байден сказав, що він розуміє занепокоєння щодо результатів дебатів проти Дональда Трампа, проте попросив спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього.