Боррель скликає позачергове засідання очільників МЗС країн - членів ЄС через напад Ірану на Ізраїль

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Після іранських нападів на Ізраїль я скликав позачергове засідання міністрів закордонних справ країн - членів ЄС", - зазначив дипломат.

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За його словами засідання відбудеться у вівторок, 18 квітня, у форматі відеоконференції.

"Наша мета - сприяти деескалації та безпеці в регіоні", - додав Боррель.