Британія запропонувала Зеленському допомогу для розробки законопроєкту про діяльність антикорупційних інституцій

Про це Зеленський повідомив за результатами телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання", - написав президент.

"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - додав він.

Також серед тем розмови зі Стармером був третій раунд перемовин між делегаціями України та РФ у Стамбулі. За його словами, під час зустрічі вдалося домовитися про наступний обмін полоненими.

"Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - нагадав Зеленський.

Закон про НАБУ й САП: що відомо

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу з принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС

Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

23 липня Володимир Зеленський заявив про підготовку президентського законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати", - заявив Зеленський.

"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - додав глава держави.

Однак уранці 24 липня стало відомо, що нардепи розробили та подали на реєстрацію у Верховній Раді власний законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.