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Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники

27 січня, 2024 субота
14:00
Світ Британія, британські військові

Мирослав Чех, громадський діяч, історик, журналіст, депутат польського сейму II та III каденції розповів, які гарантії можуть бути з боку Великої Британії для України та що вони означають

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Міністр оборони, говорячи серед іншого про гарантії Україні й про сто років союзу британсько-українського, сказав, що вони будуть зміцнювати свої ядерні сили, сказав про побудову 12 атомних підводних човнів. Оце перекладено на пряму мову, яка рахується в безпековій сфері. І не тільки в американській. Але так само британський компонент росте як на дріжджах, це зрозуміло. А друге – те, що колишній посол України у Великій Британії Пристайко, дуже хороший, зрештою, посол, кваліфікований дипломат, на запитання "Чи уявляєте ви, що британські солдати можуть поїхати в Україну й захищати Україну?" сказав: "Так, я таку ситуацію уявляю"", - зазначив Чех.

Він нагадав про феноменальний дискурс британського міністра оборони, який протрактував гарантії безпеки Великої Британії для України.

"Там прозвучала фраза, від якої я аж присів, - Велика Британія сказала: наш союз з Україною на сто років, ми не відійдемо від України, Росія, ти забудь про те, що Велика Британія покине Україну. Це така фраза, що надзвичайно дорого коштує", - додав Чех.

Усі європейці визнають, що Росія є екзистенційною загрозою для Європи, якій треба готуватися до протистояння з РФ й не покладатися дуже сильно на американську допомогу, вважає польський політик.

"Коли говоримо про Трампа, я завжди буду поки що наголошувати, що до виборів 11 місяців. Треба говорити про те, а що зробить для України Джо Байден і до чого він зобов’язався стосовно Європи. Тут надзвичайно важлива роль – і це американські спостерігачі, і журналісти, і експерти всі говорять - активізації Великої Британії й об’єднаної абсолютно позиції і консерваторів, і лейбористів Партії праці. У них же вибори будуть восени. Щодо безпекових питань позиція така сама – підтримувати Україну, зміцнювати НАТО й зміцнювати європейський компонент", - резюмував він.

  • У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
  • 20 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що в січні та лютому очікуються результати переговорів та угод з партнерами щодо безпекових гарантій для України.
  • 23 січня британський міністр оборони заявив про потребу збільшити підтримку України.
Теги:
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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Світ про Україну
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