Держдеп заперечив заяви РФ про зв’язки американського репортера Евана Гершковича з урядом США

Про це повідомляє Укрінформ.

"Цілком зрозуміло, що це – напад на журналістику. Вони (в російському суді – ред.) зробили неправдиві заяви про його поведінку, про його дії, про зв’язки з урядом Сполучених Штатів, які просто не відповідають дійсності", - наголосив Міллер.

Речник запевнив, що Держдеп продовжить докладати зусиль, щоби звільнити громадяна США Евана Гершковича, а також Пола Вілана, яких незаконно утримують в РФ.

Міллер засудив дії російського уряду щодо введення обмежувальних заходів проти понад 80 європейських ЗМІ через начебто поширення "неправдивої інформації" про війну РФ в Україні.

"Це ще одна ознака того, що російський уряд чинить розправи над журналістикою, бо там бояться, щоби їхній власний народ не почув правду", - зазначив речник Держдепартаменту США.

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.

26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.

26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня.

17 червня, суд у Єкатеринбурзі оголосив, що слухання у справі американського репортера Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві на користь ЦРУ, відбудеться 26 червня.