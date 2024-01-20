Дипломат Брайза розповів, чи можливий напад РФ на територію НАТО у найближчій перспективі

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Протягом російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена виступала з риторичною підтримкою й не поспішала з військовою, завжди постачаючи черговий тип озброєння, якої відчайдушно потребує Україна, з певною затримкою. Така тенденція, ймовірно, триватиме і надалі. Не передбачаю, що в найближчій перспективі Росія нападе на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві. Росія застрягла у своїх окопах в Україні. Україна успішно відтіснила Чорноморський флот зі своєї території, а Путін розуміє, що, якщо він розпочне військові дії на території НАТО, це виведе його у стан війни з Альянсом, а він цього не хоче", - сказав Брайза.

За його словами, малоймовірно, що в адміністрації Байдена ведуться особливі дебати про допомогу Україні.

"Адміністрація Байдена хоче надати додаткові 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і переважна частина членів конгресу хочуть, щоб ця допомога надійшла в Україну. Є лише невелика група радикальних ультраправих республіканців, які використовують бажання Байдена надати цю допомогу Україні, щоб вимагати від нього іншого, зокрема нової політики щодо захисту американсько-мексиканського кордону", - зазначив ексрадник держсекретаря США.

Він нагадав про сценарії, згідно з якими, як і у випадку з Кримом, Росія могла б відправити туди війська, приховуючи свою причетність.

"Коли я очолював аналітичний центр у Таллінні, після російського вторгнення в Україну у 2014 році, ми були стурбовані і вивчали можливі сценарії. Це ті сценарії, де вони стверджують, що Росія тут ні до чого. Ці війська окупують якісь незначні адміністративні центри, а потім Путін скаже: "Це російські війська. Ми захопили територію НАТО". Чи готові ви до ядерної війни, щоб спробувати звільнити ці неважливі будівлі? Це те, що викликає у мене тривогу, або те, що знаходиться за межею відповіді за 5-ю статтею в разі, якщо Росія нападе на територію НАТО, що може назавжди дискредитувати НАТО", - додав Брайза.