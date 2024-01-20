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Ексклюзив

Дипломат Брайза розповів, чи можливий напад РФ на територію НАТО у найближчій перспективі

20 січня, 2024 субота
14:45
Світ Морські котики США

Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, розповів про готовність США агресивно відповісти в разі безпосередньої небезпеки для держав НАТО або підняття агресії проти України

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Протягом російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена виступала з риторичною підтримкою й не поспішала з військовою, завжди постачаючи черговий тип озброєння, якої відчайдушно потребує Україна, з певною затримкою. Така тенденція, ймовірно, триватиме і надалі. Не передбачаю, що в найближчій перспективі Росія нападе на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві. Росія застрягла у своїх окопах в Україні. Україна успішно відтіснила Чорноморський флот зі своєї території, а Путін розуміє, що, якщо він розпочне військові дії на території НАТО, це виведе його у стан війни з Альянсом, а він цього не хоче", - сказав Брайза.

За його словами, малоймовірно, що в адміністрації Байдена ведуться особливі дебати про допомогу Україні. 

"Адміністрація Байдена хоче надати додаткові 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і переважна частина членів конгресу хочуть, щоб ця допомога надійшла в Україну. Є лише невелика група радикальних ультраправих республіканців, які використовують бажання Байдена надати цю допомогу Україні, щоб вимагати від нього іншого, зокрема нової політики щодо захисту американсько-мексиканського кордону", - зазначив ексрадник держсекретаря США.

Він нагадав про сценарії, згідно з якими, як і у випадку з Кримом, Росія могла б відправити туди війська, приховуючи свою причетність.

"Коли я очолював аналітичний центр у Таллінні, після російського вторгнення в Україну у 2014 році, ми були стурбовані і вивчали можливі сценарії. Це ті сценарії, де вони стверджують, що Росія тут ні до чого. Ці війська окупують якісь незначні адміністративні центри, а потім Путін скаже: "Це російські війська. Ми захопили територію НАТО". Чи готові ви до ядерної війни, щоб спробувати звільнити ці неважливі будівлі? Це те, що викликає у мене тривогу, або те, що знаходиться за межею відповіді за 5-ю статтею в разі, якщо Росія нападе на територію НАТО, що може назавжди дискредитувати НАТО", - додав Брайза.

  • Напередодні у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
  • Голова військового комітету НАТО Роб Бауер переконаний, що цивільне населення на Заході має готуватися до всебічної війни з Росією.
  • 19 січня у Центрі стратегічних комунікацій пояснили, навіщо НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни.
  • Експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія намагається й надалі представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.
  • Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна не боїться вторгнення Росії, проте всі держави ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв.
Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
російська армія
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
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