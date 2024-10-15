Дочка Навального стала штатним менеджером кампанії Гарріс у Пенсільванії

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на The Times.

Так, згідно з обліковим записом Дарії Навальної на LinkedIn, із серпня вона працює штатним менеджером кампанії Гарріс у Філадельфії.

"Її позиція позначена як "Field Organizer", яку можна перекласти як координатор роботи з волонтерами. Крім того, Навальна займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцем роботи Навальної є відділення штабу у штаті Пенсільванія.

Видання зазначає, що Пенсільванія - один із семи найважливіших для обох кандидатів у президенти США штатів, так званий "хиткий". Голоси виборців, згідно з соцопитуваннями, у Гарріс та Трампа там майже рівні.