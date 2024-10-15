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Ексклюзив

Договір про партнерство РФ з КНДР потрібно розглядати як виключно стратегічний військовий союз, - Defense Express

Тетяна Нижник
15 жовтня, 2024 вiвторок
19:14
Світ Кім Чен Ин та Путін

Договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР у будь-якому випадку буде підписаний

Зміст

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

"Текст угоди не містить додаткових секретних пунктів, там все чітко написано: у випадку війни з однією зі сторін, тобто або з РФ, або з КНДР, інша сторона надає будь-яку військову допомогу, яку вважає за потрібну, всіма ресурсами. Договір, який зараз знаходиться на стадії ратифікації, буде підписаний. Питання лише в тому, коли це станеться, яку команду дав особисто Путін: через 5 хвилин, через день чи через два. Процес вже запущений, хоча цим договором вони порушують міжнародне право, бо вважають, що якщо на якусь країну накладені санкції, вони їх просто ігнорують. Договір варто розглядати як виключно стратегічний військовий союз, який остаточно вже оформлюється між Москвою та Пхеньяном", - повідомив він.

Відповідь на питання, чи може КНДР відправити війська до РФ, може полягати в тому, чи буде війна між Кореями. А зараз на Корейському півострові відбуваються доволі цікаві події, які можуть нагадувати підготовку до повномасштабних бойових дій, зауважив Катков.

"Спочатку КНДР повідомила, що хоче переглянути морський кордон з Південною Кореєю і прокласти його південніше. У Сеулі прямо сказали, що готові відстоювати свої кордони ціною крові. На цьому фоні Пхеньян звинуватив Південну Корею в тому, що вона надсилає невідомі безпілотники для розкидання листівок. Мовляв, якщо ще один безпілотник з’явиться у повітряному просторі, наслідки будуть катастрофічні. Артилерійські підрозділи вздовж кордону були переведені у повну бойову готовність, підірвані дві дороги, які з’єднують КНДР та Південну Корею", - зазначив він.

За сценаріями війни між двома Кореями, перетинання демілітаризованої зони 38-ї паралелі, яка має ширину 4 км і довжину 250 км, призведе до величезних втрат, каже Катков: "Ця лінія є однією з найбільш замінованих і укріплена з фортифікаціями з обох сторін. Це дійсно величезні ресурси та готовність до астрономічних втрат у будь-якому випадку. За одним сценарієм війни КНДР просто виганяє всю свою артилерію на передній край і починає бити по містах Південної Кореї. Для розуміння, центр Сеула розташований за 40 км від цієї демілітаризованої зони, а найближчі густонаселені передмістя — за 10 км від цієї лінії", - пояснив він.

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
  • 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
  • Згодом Суспільне повідомило, що РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
військові
російська армія
ЗСУ
Кім Чен Ин
Війна з Росією
окупанти
Військові новини
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