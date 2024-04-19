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Є ризик програшу України до кінця року, якщо не буде схвалено допомогу США, – директор ЦРУ Бернс

19 квітня, 2024 п'ятниця
00:28
Світ ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс закликав законодавців США ухвалити додаткову програму, яка передбачає виділення допомоги для військових потреб України

Про це пише Politico.

Виступаючи на заході у президентському центрі Джорджа Буша в четвер, 18 квітня, він заявив: якщо зараз не буде схвалено допомогу для України, то Київ може програти війну до кінця року

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися до 2024 року та знищити зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці", – сказав Бернс. 

І відразу застеріг, що в разі, якщо цей законопроєкт не пройде через конгрес, "картина буде набагато жахливішою"

"Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", – зауважив Бернс.

Він наголосив, що підтримка України зараз – це більше, ніж просто війна з Росією. Вона також стосується Китаю та його амбіцій, а також союзників і партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні

"Це насправді питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це також наші союзники та партнери", – переконаний Бернс.

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".

  • Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.

  • Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.

  • Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.

Теги:
Україна
ЦРУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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