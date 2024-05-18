Екоактивісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена

Про це повідомляє DW.

В обліковому дописі у соцмережі Х активісти "Останнього покоління" опублікували фото та відео з акції. На них екозахисники сидять на злітно-посадковій смузі серед поліціянтів.

Зазначається, що протестувальники пояснюють свої дії тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже 10% викидів парникових газів у Німеччині, які сприяють глобальному потеплінню.

Активісти закликають уряд вжити більш рішучих заходів у зв'язку зі зміною клімату.

Аеропорт Мюнхена цими вихідними планував обслужити 2,8 тисячі рейсів і близько 350 тисяч пасажирів.

✈️ Flugverkehr in München lahmgelegt✈️



‼️ Die Regierung verharmlost, statt ehrlich zu handeln



➡️ Unterstützer:innen der Letzten Generation haben am frühen Samstagmorgen den Luftverkehr des Flughafens München blockiert.



1/3 pic.twitter.com/xrZ8BI25j3 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024