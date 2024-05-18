Екоактивісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена
Уранці суботи, 18 травня, активісти руху "Останнє покоління", які виступають на захист клімату, заблокували рух літаків в аеропорту німецького Мюнхена, розмістившись на злітно-посадковій смузі
Про це повідомляє DW.
В обліковому дописі у соцмережі Х активісти "Останнього покоління" опублікували фото та відео з акції. На них екозахисники сидять на злітно-посадковій смузі серед поліціянтів.
Зазначається, що протестувальники пояснюють свої дії тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже 10% викидів парникових газів у Німеччині, які сприяють глобальному потеплінню.
Активісти закликають уряд вжити більш рішучих заходів у зв'язку зі зміною клімату.
Аеропорт Мюнхена цими вихідними планував обслужити 2,8 тисячі рейсів і близько 350 тисяч пасажирів.
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