Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці

Про це повідомляє Sky News.

Пенсіонерки 82-річна Сью Парфітт і 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки й за допомогою відбійного молотка та зубила намагалися розбити скляну вітрину, під якою зберігався цей документ.

"Велику хартію вольностей справедливо шанують, оскільки вона має велике значення для нашої історії, наших свобод і наших законів, - заявила Парфітт. - Але не буде ні свободи, ні законності, ні прав, якщо ми дозволимо кліматичним змінам стати катастрофою, яка зараз загрожує".

Потім жінки підняли плакат з написом "Уряд порушує закон, який захищає історичну пам'ятку".

За повідомленням поліції Лондона, їх було заарештовано за підозрою у кримінальному злочині, і наразі вони перебувають під вартою.

У своїй заяві Британська бібліотека підтвердила, що дві людини "напали на вітрину із загартованого скла", в якій зберігалася Хартія.

"Служба безпеки бібліотеки втрутилася, щоб запобігти подальшому пошкодженню вітрини, яке було мінімальним, - йдеться в повідомленні. - Поліція була повідомлена, а сама Велика хартія вольностей залишилася неушкодженою".