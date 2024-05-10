Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці
Дві пенсіонерки, які є кліматичними активістками з Just Stop Oil, пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці
Про це повідомляє Sky News.
Пенсіонерки 82-річна Сью Парфітт і 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки й за допомогою відбійного молотка та зубила намагалися розбити скляну вітрину, під якою зберігався цей документ.
"Велику хартію вольностей справедливо шанують, оскільки вона має велике значення для нашої історії, наших свобод і наших законів, - заявила Парфітт. - Але не буде ні свободи, ні законності, ні прав, якщо ми дозволимо кліматичним змінам стати катастрофою, яка зараз загрожує".
Потім жінки підняли плакат з написом "Уряд порушує закон, який захищає історичну пам'ятку".
За повідомленням поліції Лондона, їх було заарештовано за підозрою у кримінальному злочині, і наразі вони перебувають під вартою.
У своїй заяві Британська бібліотека підтвердила, що дві людини "напали на вітрину із загартованого скла", в якій зберігалася Хартія.
"Служба безпеки бібліотеки втрутилася, щоб запобігти подальшому пошкодженню вітрини, яке було мінімальним, - йдеться в повідомленні. - Поліція була повідомлена, а сама Велика хартія вольностей залишилася неушкодженою".
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