Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції у зелений і червоний кольори

Про це повідомляє ANSA.

Згідно з повідомленням поліції Венеції, учасники акції вилили барвник з водного судна у канал, який вважається знаковим для міста.

Згодом правоохоронці заарештували людей, які виявились туристами із Франції.

Поліція заявила, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале мистецтва, яка зараз проходить у місті.