Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції у зелений і червоний кольори
Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції в зелений і червоний кольори в рамках акції, проведеної, як вважають, організацією Extinction Rebellion
Про це повідомляє ANSA.
Згідно з повідомленням поліції Венеції, учасники акції вилили барвник з водного судна у канал, який вважається знаковим для міста.
Згодом правоохоронці заарештували людей, які виявились туристами із Франції.
Поліція заявила, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале мистецтва, яка зараз проходить у місті.
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