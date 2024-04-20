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Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції у зелений і червоний кольори

20 квітня, 2024 субота
12:46
Світ активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції

Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції в зелений і червоний кольори в рамках акції, проведеної, як вважають, організацією Extinction Rebellion

Про це повідомляє ANSA.

Згідно з повідомленням поліції Венеції, учасники акції вилили барвник з водного судна у канал, який вважається знаковим для міста.

Згодом правоохоронці заарештували людей, які виявились туристами із Франції.

Поліція заявила, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале мистецтва, яка зараз проходить у місті.

  • 28 січня в Луврі активісти групи Riposte alimentaire облили супом "Мону Лізу", "розпочавши кампанію громадянського спротиву з чіткою вимогою, яка принесе користь усім: соціальне забезпечення для сталого харчування".
  • 10 лютого двоє членів групи Riposte alimentaire облили супом картину Клода Моне Le Printemps у ліонському Музеї образотворчих мистецтв.
  • 13 лютого в італійській Флоренції екоактивісти приклеїли фотографії руйнівних змін клімату до скляної панелі на знаменитій картині Сандро Боттічеллі "Народження Венери".
  • У суботу, 2 березня, учасники групи кліматичних активістів Last Generation облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії.
Теги:
Італія
екологія
клімат
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