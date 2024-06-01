Експерт Краєв пояснив, чому Трамп може змінити позицію щодо України

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Трамп може змінити позицію щодо України безліч разів. Він 100% змінить свою позицію щодо України, Тайваню та Ізраїлю ще з десяток разів. Просто це людина, яка використовує зовнішньополітичні теми для власного внутрішньополітичного просування. Зараз для Трампа ключова тема - перемога на виборах. Оскільки, перемога у цих виборах дасть йому можливість уникнути вʼязниці, а також виправити своє економічне та фінансове становище", - пояснив Краєв.

За словами експерта, Трамп намагається просувати власну кандидатуру, спираючись на слабкості влади

"Перемога на виборах для Трампа є питанням виживання. До того ж коли Байден показує свою нерішучість щодо України, то звісно Трамп буде говорити, що він діяв би інакше. Він буде розповідати, що він би бомбив Москву та Пекін. Тобто, все що він зараз робить спрямовано на те, щоб показати власний потенціал й слабкості чинної влади", - додав він.